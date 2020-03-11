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    Главная / Торговый портал / Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) / Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86- Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
    8
    Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 12000
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    Единица измерения:
    М3
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    Поставщики
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14640
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      хвойная порода
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14640c НДС
    • ООО "НГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13620
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13620c НДС
    • ООО "ТАИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС

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