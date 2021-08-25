Отвод ОГ 10°-159x6-К48-5.4-0.75-5DN-650/650-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008 Пк-40 ТУ 1469-002-01395041-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ 10°-159x6-К48-5.4-0.75-5DN-650/650-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008 Пк-40 ТУ 1469-002-01395041-2012- Фитинги для труб стальные, кроме литых