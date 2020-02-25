Стол Комплект из двух мраморных столов с золотистым каркасом Zara Home 8075/072 380х380х510/450х450х560ММ металл, мрамор золотистый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол Комплект из двух мраморных столов с золотистым каркасом Zara Home 8075/072 380х380х510/450х450х560ММ металл, мрамор золотистый- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений