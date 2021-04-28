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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Canon SENSYS MF445dw
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon SENSYS MF445dw

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Canon SENSYS MF445dw- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon SENSYS MF445dw

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    Цена
    от 26700
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    • ООО "ОСА"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      57120
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      49000
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      49000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
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      32400
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      26500
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      31800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Регионы поставки
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    • ООО "РОМБИКС"
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      Цена без НДС, руб.
      26500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      31800c НДС
    • ООО "ОПТИВЕРА-ЕКАТЕРИНБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31728
      Ставка НДС, %
      0.0
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      31728
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      23000
      Регионы поставки
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      31728c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
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      26220
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      Спецификация
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    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      25333,33
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      30400c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25272
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30326,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30326,4c НДС
    • ООО "ОРГТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Основные характеристики Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 38 стр/мин Время разогрева 14 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.5 с Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 80000 Основные характеристики Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 38 стр/мин Время разогрева 14 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.5 с Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 80000 Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Максимальный формат сканирования A4 Скорость сканирования (ч/б) 38 стр/мин Скорость сканирования (цвет) 13 стр/мин Разрешение сканирования 600×600 dpi Разрешение сканирования (улучшенное) 9600×9600 dpi Отправка изображения по e-mail есть Автоматическое двустороннее сканирование есть Автоподача оригиналов для сканирования 50 листов
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      26700c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Основные характеристики Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 38 стр/мин Время разогрева 14 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.5 с Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 80000 Основные характеристики Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 38 стр/мин Время разогрева 14 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.5 с Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 80000 Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Максимальный формат сканирования A4 Скорость сканирования (ч/б) 38 стр/мин Скорость сканирования (цвет) 13 стр/мин Разрешение сканирования 600×600 dpi Разрешение сканирования (улучшенное) 9600×9600 dpi Отправка изображения по e-mail есть Автоматическое двустороннее сканирование есть Автоподача оригиналов для сканирования 50 листов
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26700c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОПС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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