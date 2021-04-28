Характеристики

Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Основные характеристики Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 38 стр/мин Время разогрева 14 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.5 с Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 80000 Основные характеристики Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Встроенный ЖК-дисплей цветной ЖК-дисплей сенсорный Диагональ дисплея 5 " Сканер есть Копировальный аппарат есть Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 38 стр/мин Время разогрева 14 с Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.5 с Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi Печать на конвертах есть Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации есть Нагрузка (А4, в месяц) 80000 Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Максимальный формат сканирования A4 Скорость сканирования (ч/б) 38 стр/мин Скорость сканирования (цвет) 13 стр/мин Разрешение сканирования 600×600 dpi Разрешение сканирования (улучшенное) 9600×9600 dpi Отправка изображения по e-mail есть Автоматическое двустороннее сканирование есть Автоподача оригиналов для сканирования 50 листов