Шкаф для документов Феликс НС-ССМ-ШК150Х80АС2Д2 800х420х1500ММ миланский орех темный ЛДСП 18ММ/26ММ/28ММ 4-дверный комбинированный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Феликс НС-ССМ-ШК150Х80АС2Д2 800х420х1500ММ миланский орех темный ЛДСП 18ММ/26ММ/28ММ 4-дверный комбинированный- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Шкаф комбинированный, 420*800*1500мм, толщина каркаса и полок ЛДСП 26 мм,, топ 26 мм верх — стекло травмобезопасное 5мм, низ — глухие двери ЛДСП 16 мм, все двери на замках. Задняя стенка ЛДСП 10 мм. Цвет по согласованию