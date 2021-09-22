Стол письменный прямой Феликс НС-ССМ-СТ120х60/РД ЛДСП ЛДСП 1200х600х750ММ миланский орех темный 26ММ с крючками для сумки, с траверсами под столешницей для жесткости

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой Феликс НС-ССМ-СТ120х60/РД ЛДСП ЛДСП 1200х600х750ММ миланский орех темный 26ММ с крючками для сумки, с траверсами под столешницей для жесткости- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений