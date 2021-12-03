Проволока порошковая сварочная самозащитная Pipecored 81 2ММ 19.5КГ 3 катушки по 6.5 СЕРТИФИКАТЫ: AWS A5.29/A5.29M E71T8-Ni2 EN ISO 17632-A T 46 6 2Ni Y N 5 H15 NAKS, реестр ГАЗПРОМ, реестр ТРАНСНЕФТЬ. ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 19500₽
Пруток сварочный ОК Tigrod 12.64 2.0х1000ММ НАКС 5КГ 126420R150 ESAB
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 439,03₽
Проволока порошковая сварочная Innershield 1.72ММ Linkoln Electric
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 1400₽
Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 347Si 1.6х1000ММ 5КГ 161116R150
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 1636,03₽
Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 13.22 2.0х1000ММ 5КГ 132220R150
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 989,24₽
Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 308LSi 2.4х1000ММ 5КГ 161224R150
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 1295,3₽
Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 309L 1.6х1000ММ 5КГ
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 3432₽
Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 5183 (OK Tigrod 18.16) 2.0ММ
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 3826,68₽
Пруток сварочный термоплавкий Новорад-ТЗ ООО "Комплексные системы изоляции" ТУ 2245-004-05801845-2005
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 647307,74₽
Пруток сварочный конструкционный легированный ф22 сталь 20ХНЗА
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 300000₽
Пруток сварочный конструкционный легированный ф16 сталь 20ХНЗА
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 300000₽
Пруток сварочный ОК Tigrod 12.64 1.6х1000ММ НАКС 5КГ 126416R150 ESAB
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
от 404₽