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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф металлический для одежды ШОМ-04-03 1200х500х1750ММ синий/серый сталь 0.8ММ 83КГ 2-дверный 4 полки ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для одежды ШОМ-04-03 1200х500х1750ММ синий/серый сталь 0.8ММ 83КГ 2-дверный 4 полки ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды ШОМ-04-03 1200х500х1750ММ синий/серый сталь 0.8ММ 83КГ 2-дверный 4 полки ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия- Шкафы для одежды деревянные
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    Шкаф металлический для одежды ШОМ-04-03 1200х500х1750ММ синий/серый сталь 0.8ММ 83КГ 2-дверный 4 полки ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия

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    Поставщики
    • ООО "ГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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