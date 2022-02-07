Шкаф для одежды Дельта Э АМ155896 900х463х1967ММ ДСП матовое покрытие из меламина ABS 2
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-308 560x370x2000ММ 1-дверный ясень шимо ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ узкий Россия
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго 770х580х2000ММ двери распашные 2-дверный серый ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ регулируемые опоры ООО "КузнецкМебель"
Шкафы для одежды деревянные
от 13200₽
Шкаф для одежды Арго А-307 2000x580x770ММ 2-дверный груша ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 1 полка, штанга
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-308 2000x370x560ММ 1-дверный груша ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 1 полка, штанга
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-307 770x580x2000ММ орех ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 4816₽
Шкаф для одежды Арго 770x580x2000ММ груша ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 8106₽
Шкаф для одежды Арго 560x370x2000ММ ясень шимо ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ЛДСП 22ММ ДВПО ПВХ 0.4 и 2ММ узкий
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Алекс 22.45М 720х594х1966ММ бук бавария ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ДВП 3.6ММ ГОСТ 28105-89
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды А-19 800x400x1910ММ ЛДСП с выдвижной штангой
Шкафы для одежды деревянные
от 8732₽
Шкаф для одежды 890х2285х650ММ двери распашные дуб Сантана МДФ ЛДСП 16ММ ABS 2ММ петли Blum с доводчиком (8ШТ) ручка интегрированная штанга-труба хром. стандартная, полка-сетка для обуви хром (2ШТ)
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды 740х390х2046ММ дуб молочный МДФ МДФ
Шкафы для одежды деревянные
Не указана