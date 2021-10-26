Кулер напольный AEL LD-AEL-28 887568 5/0.7Л/Ч электронное 75ВТ 500ВТ черный/серебристый

Характеристики

Торговая марка: AEL Подробные характеристики Тип устройства: кулер Тип установки: напольный Размещение бутыли с водой: верхнее Тип охлаждения воды: электронный Температурный режим: нагрев и охлаждение Температура нагревания воды: 90 град Температура охлаждения воды: 15 град Мощность охлаждения, Вт: 75 Мощность нагрева, Вт: 500 Производительность нагрева: 5 литр/час Производительность охлаждения: 0.7 литр/час Бак для горячей воды: 0.8 литр Бак горячей воды, материал: нержавеющая сталь Бак для холодной воды: 0.8 литр Бак холодной воды, материал: пластик Встроенный холодильник: Нет Функция газирования: Нет Шкафчик для посуды: Нет Комус-Гид: среднее количество пользователей (до 25) Защита от детей: Нет Защита от протечек воды: Нет Тип крана: нажим кружкой Количество кранов подачи воды: 2 шт. Подача воды комнатной температуры: Нет Цвет вставки: серебристый Цвет корпуса: черный Материал корпуса: пластик Размер (ШхГхВ): 310x335x950 мм Вес: 6.87 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай