Шкаф картотечный медицинский ШМК-ЕЛАТ-01 ЛДСП белый 432х555х1585ММ 4 ящика АО "ЕПЗ"
Шкафы картотечные металлические
от 15166,83₽
Шкаф картотечный Практик AFC-04 металлический серый полуматовый RAL 7038 470х630х1330ММ 51КГ 4 ящика A4 S20299040102
Шкафы картотечные металлические
от 13900₽
Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 1634х467х630ММ 61КГ 5 ящиков A4 ГОСТ 16371-93
Шкафы картотечные металлические
от 17800,01₽
Картотека для карточек закрытая КО-51Т 600х500х1530ММ сталь серый
Шкафы картотечные металлические
от 33300₽
Шкаф картотечный Практик А-44 металлический серый 410х485х1305ММ 4-секционный
Шкафы картотечные металлические
от 13068₽
Шкаф картотечный ДиКом КД-516 металлический серый 565х600х1150ММ 6 ящиков А5, А6
Шкафы картотечные металлические
от 39500₽
Шкаф картотечный Практик AFC-06 для документов металлический серый 1327х553х631ММ 6 ящиков А5, А6 161454
Шкафы картотечные металлические
от 30720₽
Шкаф картотечный медицинский Промет МД A43 листовая сталь серый 485х408х995ММ 29.3КГ 3 ящика
Шкафы картотечные металлические
от 19985₽
Шкаф картотечный Практик AFC-05 металлический серый 630х467х1634ММ 61КГ 5 ящиков A4 115914
Шкафы картотечные металлические
от 15900₽
Шкаф картотечный Практик А-42 металлический серый 685х408х480ММ 4-секционный A4
Шкафы картотечные металлические
от 14160₽
Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711
Шкафы картотечные металлические
от 35891,95₽
Шкаф картотечный медицинский Практик МД AFC-06 металлический серый 1327х553х631ММ 6 ящиков А5, А6
Шкафы картотечные металлические
от 27372₽