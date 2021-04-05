Брус хвойных пород 70х150х6000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 9027₽
Брус хвойных пород 50х50х6000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 9027₽
Брус 25х50х3000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 35,84₽
Брус 50х100х6000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 315,84₽
Брус 100x80x4000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 15141₽
Доска обрезная протравленная хвойная 1-2 сорт 40ММ 150ММ 6М ГОСТ 8486-86 ООО "Леспром" Россия
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 22176₽
Брус хвойных пород 1 сорт 18-20% 40х40х3000ММ ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 16656,29₽
Доска обрезная хвойных пород 1 сорт 25х150ММ 6М ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Не указана
Брус хвойных пород 1 сорт 18-20% 90х150х6000ММ ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 10890,22₽
Брус сосна 1 сорт 50х200х6000ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 12799,95₽
Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 30ММ 40ММ
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 265₽
Брус деревянный хвойных пород не более 22% 50х100х6000ММ ГОСТ 8486-86
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
от 20075₽