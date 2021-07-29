Шкаф универсальный стеллаж сквозной открытый ИКЕА КАЛЛАКС 203.795.81 770х390х770ММ белый 4 секции без дверей с комплектом для крепления

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф универсальный стеллаж сквозной открытый ИКЕА КАЛЛАКС 203.795.81 770х390х770ММ белый 4 секции без дверей с комплектом для крепления- Шкафы офисные деревянные