Шкаф универсальный стеллаж сквозной открытый ИКЕА КАЛЛАКС 203.795.76 770х390х1470ММ белый 8 секций без дверей с комплектом для крепления

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф универсальный стеллаж сквозной открытый ИКЕА КАЛЛАКС 203.795.76 770х390х1470ММ белый 8 секций без дверей с комплектом для крепления- Шкафы офисные деревянные