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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Бюрократ CH-540 ткань/пластик черный пружинный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Бюрократ CH-540 ткань/пластик черный пружинный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Бюрократ CH-540 ткань/пластик черный пружинный- Мебель для офисов и предприятий торговли
    14
    Кресло офисное Бюрократ CH-540 ткань/пластик черный пружинный

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    Цена
    от 5630,4
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    Единица измерения:
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    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
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      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      7277c НДС
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    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
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      Цена с НДС, руб.
      5630,4
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      5630,4c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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