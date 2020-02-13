Папка деловая органайзер для документов ТМ Русский офис 370х280х120ММ черная искусственная кожа 2 отделения: одно для документации (прозрачный пластик), одно откидное с держателями для ручек, карандашей, линеек, ластика с фирменным логотипом с обеих сторон/ тыльная сторона планшета дополнительно укреплена/ застежка-клап РО-О1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка деловая органайзер для документов ТМ Русский офис 370х280х120ММ черная искусственная кожа 2 отделения: одно для документации (прозрачный пластик), одно откидное с держателями для ручек, карандашей, линеек, ластика с фирменным логотипом с обеих сторон/ тыльная сторона планшета дополнительно укреплена/ застежка-клап РО-О1- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона