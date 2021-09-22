Стол письменный для персонала эргономичный правый Комфорт К.122 ДШ ЛДСП ЛДСП 1400х900х750ММ дуб Шамони темный 25ММ ПВХ 2ММ с боковыми опорами и экраном

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала эргономичный правый Комфорт К.122 ДШ ЛДСП ЛДСП 1400х900х750ММ дуб Шамони темный 25ММ ПВХ 2ММ с боковыми опорами и экраном- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений