Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
Изделия корзиночные и плетеные
от 236₽
Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая плетеная для пикника 14Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива
Изделия корзиночные и плетеные
от 138,84₽
Корзина пластиковая прямоугольная 18х12х5.5ММ коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) С919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120
Изделия корзиночные и плетеные
от 380₽
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана