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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ООО "ЭСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НДМ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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