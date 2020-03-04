Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей (гарантийный ремонт) автомобилей марки ГАЗ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей (гарантийный ремонт) автомобилей марки ГАЗ- Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов