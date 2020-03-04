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    Главная / Торговый портал / Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов / Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей (гарантийный ремонт) автомобилей марки ГАЗ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей (гарантийный ремонт) автомобилей марки ГАЗ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей (гарантийный ремонт) автомобилей марки ГАЗ- Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
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    Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей (гарантийный ремонт) автомобилей марки ГАЗ

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    • ООО "БЕРШ+"
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      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Гарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марки ГАЗ Некст.
      Минимальная партия
      10000
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    • ООО "ЛУИДОРГАРАНТИЯ-УФА"
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      Спецификация
      Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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