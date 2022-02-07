Цена без НДС, руб.
6777,43
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Aiko
Подробные характеристики
Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга: Нет
Материал каркаса: металл
Цвет каркаса: серый
Гарантийный срок: 12 мес
Вес изделия: 17 кг
Сборка мебели: сборка не требуется
Центральный замок: Да
Наличие в салоне: нет
Тип замка: электронный
С трейзером: Да
Количество полок: 1 шт.
Вес нагрузки на полку: 60 кг
Количество дверей: 1 шт.
Материал дверей: металл
Цвет дверей: серый
Ширина: 460 мм
Глубина: 340 мм
Высота: 630 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край