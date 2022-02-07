Характеристики

Торговая марка: Aiko Подробные характеристики Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга: Нет Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Гарантийный срок: 12 мес Вес изделия: 17 кг Сборка мебели: сборка не требуется Центральный замок: Да Наличие в салоне: нет Тип замка: электронный С трейзером: Да Количество полок: 1 шт. Вес нагрузки на полку: 60 кг Количество дверей: 1 шт. Материал дверей: металл Цвет дверей: серый Ширина: 460 мм Глубина: 340 мм Высота: 630 мм