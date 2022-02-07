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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф металлический бухгалтерский Aiko SL-65T-EL 460х340х630ММ серый металл 17КГ 1-дверный 1 полка с электронным замком/ с трейзером 839298
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический бухгалтерский Aiko SL-65T-EL 460х340х630ММ серый металл 17КГ 1-дверный 1 полка с электронным замком/ с трейзером 839298

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический бухгалтерский Aiko SL-65T-EL 460х340х630ММ серый металл 17КГ 1-дверный 1 полка с электронным замком/ с трейзером 839298- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф металлический бухгалтерский Aiko SL-65T-EL 460х340х630ММ серый металл 17КГ 1-дверный 1 полка с электронным замком/ с трейзером 839298

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    Цена
    от 5606,4
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6777,43
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8132,92
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Aiko Подробные характеристики Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга: Нет Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Гарантийный срок: 12 мес Вес изделия: 17 кг Сборка мебели: сборка не требуется Центральный замок: Да Наличие в салоне: нет Тип замка: электронный С трейзером: Да Количество полок: 1 шт. Вес нагрузки на полку: 60 кг Количество дверей: 1 шт. Материал дверей: металл Цвет дверей: серый Ширина: 460 мм Глубина: 340 мм Высота: 630 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      8132,92c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4672
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5606,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5606,4c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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