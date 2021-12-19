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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик серый Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик серый Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик серый Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    53
    Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик серый Top Gun

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "ПРАЙМТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7460
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8952
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8952c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7295
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8754
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8754c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7452
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7452c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7200c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5788,37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6946,05
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
      Подробнее
      6946,05c НДС
    • ООО "НПП "МОНОТЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6650
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6650c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6600c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6600c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      25000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6500c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5377,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6453
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6453c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5363,73
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6436,48
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Chairman Подробные характеристики Материал обивки: ткань JP Цвет обивки: черный/серый Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: экономкласс Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      6436,48c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5342,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6411
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6411c НДС
    • ООО "НАЯДА-СТОЛИЦА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5284,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6341
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6341c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5880c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5800c НДС
    • ООО "СИТАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5725
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5725
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      5725c НДС
    • НИКОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4766,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5720
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5720c НДС
    • ООО "МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4608,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5530
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      5530c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4594
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5512,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5512,8c НДС
    • ООО "ФРАЙТ ТРАФФИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5310
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5310c НДС
    • ООО "Евро-Офис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4076,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4810
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Обивка ткань JP.Подлокотники пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Крестовина пластиковая черная. Рекомендованная максимальная нагрузка-120кг.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      4810c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4800c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3990,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4788,13
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4788,13c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4560
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4560c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4500c НДС
    • БУЧИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      4300c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3575
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4290
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4290c НДС
    • ООО "МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3571
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4285,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4285,2c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4260
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      25
      Регионы поставки
      Подробнее
      4260c НДС
    • ООО "ПЛАНЕТА М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4155
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4155
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4155c НДС
    • ООО "ГЛОБЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3389,28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4067,14
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4067,14c НДС
    • ООО "ЮТЭК-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4000c НДС
    • ООО "ФКМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2981,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3577,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3577,5c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1393,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1644
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      1644c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "БМФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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