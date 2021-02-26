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    Главная / Торговый портал / Шкафы картотечные металлические / Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711- Шкафы картотечные металлические
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    Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 35891,95
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32403
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38883,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      38883,6c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29909,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35891,95
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Практик Подробные характеристики Вес изделия: 67 кг Количество отделений: 5 Количество выдвижных ящиков: 5 Тип замка: ключевой Центральный замок: Да Количество циклов открывания: 50000 шт. Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Вес нагрузки на ящик, кг: 20 Сборка мебели: сборка не требуется Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Ширина: 1010 мм Глубина: 691 мм Высота: 466 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      35891,95c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР "АРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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