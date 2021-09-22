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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Prestige O ткань/пластик черный пружинный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Prestige O ткань/пластик черный пружинный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Prestige O ткань/пластик черный пружинный- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Prestige O ткань/пластик черный пружинный

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    Цена
    от 2158,52
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3600c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1798,76
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2158,52
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал обивки: ткань Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 80 Материал крестовины: пластик Механизм качания: пружинный механизм поддержки спины Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: бюджет Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      2158,52c НДС
      Цена актуальна до

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