Шкаф для одежды Проспект Р.Ш-8 798х418х1960ММ 2-дверный бук ЛДСП 16ММ ДСП 22ММ ХДФ ПВХ 0.45 и 2 регулируемые опоры/ выдвижная штанга для одежды ГОСТ 16371-2014 Мебельная фабрика Альтерна Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Проспект Р.Ш-8 798х418х1960ММ 2-дверный бук ЛДСП 16ММ ДСП 22ММ ХДФ ПВХ 0.45 и 2 регулируемые опоры/ выдвижная штанга для одежды ГОСТ 16371-2014 Мебельная фабрика Альтерна Россия- Шкафы для одежды деревянные