Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Оборудование весовое промышленное / Весы почтовые Dymo М5 средний (III) 5КГ 1Г 200х200ММ 870244
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы почтовые Dymo М5 средний (III) 5КГ 1Г 200х200ММ 870244

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы почтовые Dymo М5 средний (III) 5КГ 1Г 200х200ММ 870244- Оборудование весовое промышленное
    15
    Весы почтовые Dymo М5 средний (III) 5КГ 1Г 200х200ММ 870244

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5904
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМПАНИЯ "СТРОЙДАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8416
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10099,2
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      8416
      Регионы поставки
      Подробнее
      10099,2c НДС
    • ООО "ИНБИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8800
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8800c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4953,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5943,82
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: DYMO Подробные характеристики Тип: почтовые Наибольший предел взвешивания: 5 кг Наименьший предел взвешивания: 4 г Наличие стойки: Нет Наличие поверки: Нет Поверочное деление: 1 г Класс точности: III-средний Ширина платформы: 20 см Глубина платформы: 20 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: монохромный Размер дисплея оператора: 40x15 Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 4 шт. Печать этикеток: Нет Интерфейс: USB Питание: 3 x AAA Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40 Ширина: 247 мм Глубина: 58 мм Высота: 280 мм Вес: 1.5 кг Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      5943,82c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5904
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5904c НДС

    Похожие товары

    Весы товарные напольные Мера Пвм-3/300-П 300КГ 20/50/100Г 850х650ММ RS-232
    Оборудование весовое промышленное
    от 26000
    В корзину
    Весы платформенные напольные БВП-300/20 300КГ 20Г 500х400ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 24780
    В корзину
    Весы электронные настольные Масса-К МК 15.2-А20 15КГ 5Г 336х240ММ Россия
    Оборудование весовое промышленное
    от 8000
    В корзину
    Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ
    Оборудование весовое промышленное
    от 19300
    В корзину
    Весы электронные, повышенной точности настольные CAS ED-H-15 15КГ 2Г 306х222 330х346х107ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 35760
    В корзину
    Весы платформенные напольные Скейл 0.5 СКТ 1010 средний (III) 500КГ 200Г 1000х1000ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС RS-232C с индикатором СКИ-12, светодиодный дисплей 1000х1000х90ММ 65КГ
    Оборудование весовое промышленное
    от 32750
    В корзину
    Весы электронные напольные Масса-К TB-S-200.2-A1 200КГ 50Г 395х520ММ с АКБ
    Оборудование весовое промышленное
    от 11470
    В корзину
    Весы платформенные напольные Смартвес ВП-150 средний (III) 150КГ 50Г 450х600ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС LED дисплей, со стойкой 1160х220х620ММ 13КГ Россия
    Оборудование весовое промышленное
    от 8712,5
    В корзину
    Весы товарные настольные Твес ВЭУ-15 15КГ 2/5Г 230х270ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 6300
    В корзину
    Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"
    Оборудование весовое промышленное
    от 35904
    В корзину
    Весы полумикровесы настольные ВЛА-225М I специальный класс точности 0.00001Г ГОСТ OIML R 76-1-201
    Оборудование весовое промышленное
    от 456000
    В корзину
    Весы товарные электронные напольные ЕВ1-150 WI-2R 150КГ 20/50Г 600х450ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 14700
    В корзину
    Позвонить