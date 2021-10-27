Цена без НДС, руб.
4953,18
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: DYMO
Подробные характеристики
Тип: почтовые
Наибольший предел взвешивания: 5 кг
Наименьший предел взвешивания: 4 г
Наличие стойки: Нет
Наличие поверки: Нет
Поверочное деление: 1 г
Класс точности: III-средний
Ширина платформы: 20 см
Глубина платформы: 20 см
Количество дисплеев: 1 шт.
Тип дисплея оператора: монохромный
Размер дисплея оператора: 40x15
Тип дисплея покупателя: отсутствует
Тип клавиатуры: мембранная
Количество клавиш: 4 шт.
Печать этикеток: Нет
Интерфейс: USB
Питание: 3 x AAA
Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40
Ширина: 247 мм
Глубина: 58 мм
Высота: 280 мм
Вес: 1.5 кг
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край