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    Главная / Торговый портал / Весы технологические / Весы настольные M-ER 326AFU-6.01 Post II LCD высокий (II) 6КГ 0.2Г 255х205ММ 1034135
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы настольные M-ER 326AFU-6.01 Post II LCD высокий (II) 6КГ 0.2Г 255х205ММ 1034135

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы настольные M-ER 326AFU-6.01 Post II LCD высокий (II) 6КГ 0.2Г 255х205ММ 1034135- Весы технологические
    8
    Весы настольные M-ER 326AFU-6.01 Post II LCD высокий (II) 6КГ 0.2Г 255х205ММ 1034135

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    Цена
    от 4913,7
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4743,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5692
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5692c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4094,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4913,7
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: M-ER Подробные характеристики Тип: фасовочные Наибольший предел взвешивания: 6 кг Наименьший предел взвешивания: 5 г Наличие стойки: Нет Наличие поверки: Да Поверочное деление: 0.2 г Класс точности: II-Высокий Ширина платформы: 25.5 см Глубина платформы: 20.5 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: LCD Размер дисплея оператора: 35x140 мм Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 6 шт. Печать этикеток: Нет Интерфейс: отсутствует Питание: от аккумулятора и адаптера Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40 Ширина: 290 мм Глубина: 265 мм Вес: 2.5 кг Страна происхождения: Южная Корея
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      4913,7c НДС
      Цена актуальна до

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