Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Торговая марка: M-ER Подробные характеристики Тип: фасовочные Наибольший предел взвешивания: 6 кг Наименьший предел взвешивания: 5 г Наличие стойки: Нет Наличие поверки: Да Поверочное деление: 0.2 г Класс точности: II-Высокий Ширина платформы: 25.5 см Глубина платформы: 20.5 см Количество дисплеев: 1 шт. Тип дисплея оператора: LCD Размер дисплея оператора: 35x140 мм Тип дисплея покупателя: отсутствует Тип клавиатуры: мембранная Количество клавиш: 6 шт. Печать этикеток: Нет Интерфейс: отсутствует Питание: от аккумулятора и адаптера Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40 Ширина: 290 мм Глубина: 265 мм Вес: 2.5 кг Страна происхождения: Южная Корея