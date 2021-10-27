Цена без НДС, руб.
4094,75
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: M-ER
Подробные характеристики
Тип: фасовочные
Наибольший предел взвешивания: 6 кг
Наименьший предел взвешивания: 5 г
Наличие стойки: Нет
Наличие поверки: Да
Поверочное деление: 0.2 г
Класс точности: II-Высокий
Ширина платформы: 25.5 см
Глубина платформы: 20.5 см
Количество дисплеев: 1 шт.
Тип дисплея оператора: LCD
Размер дисплея оператора: 35x140 мм
Тип дисплея покупателя: отсутствует
Тип клавиатуры: мембранная
Количество клавиш: 6 шт.
Печать этикеток: Нет
Интерфейс: отсутствует
Питание: от аккумулятора и адаптера
Диапазон рабочих температур, °C: от +10 до +40
Ширина: 290 мм
Глубина: 265 мм
Вес: 2.5 кг
Страна происхождения: Южная Корея
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край