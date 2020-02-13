Металлорукав ВДАС 3695 Г-ГТ 8х190ММ 1.0М сталь AISI 321/AISI 316L G3/4 для заправки кислородных баллонов ТУ 3695-001-142-8604-2009 ООО Уральский промышленный завод

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав ВДАС 3695 Г-ГТ 8х190ММ 1.0М сталь AISI 321/AISI 316L G3/4 для заправки кислородных баллонов ТУ 3695-001-142-8604-2009 ООО Уральский промышленный завод- Мосты и секции мостов из черных металлов