Металлорукав криогенный АС 3695 Б-Б Т 40х40ММ 2.5М ТУ 3695-001-142-8604-2009 ООО Уральский промышленный завод

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав криогенный АС 3695 Б-Б Т 40х40ММ 2.5М ТУ 3695-001-142-8604-2009 ООО Уральский промышленный завод- Мосты и секции мостов из черных металлов