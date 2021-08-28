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    Главная / Торговый портал / Кабели контрольные / Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией КВБбШнг 4х1 оболочка из ПВХ композиций пониженной горючести бронированный сечением ГОСТ 26411-85
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией КВБбШнг 4х1 оболочка из ПВХ композиций пониженной горючести бронированный сечением ГОСТ 26411-85

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией КВБбШнг 4х1 оболочка из ПВХ композиций пониженной горючести бронированный сечением ГОСТ 26411-85- Кабели контрольные
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    Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией КВБбШнг 4х1 оболочка из ПВХ композиций пониженной горючести бронированный сечением ГОСТ 26411-85

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