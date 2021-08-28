Кабель контрольный универсальный огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране, в проволочной броне, от -60 до +80С, D=15,2мм.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный универсальный огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране, в проволочной броне, от -60 до +80С, D=15,2мм.- Кабели контрольные