Фитинг обжимной DK-LOK DMC12M-4N-SA резьба наружная 1/4" NPT нержавеющая сталь 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС штуцер с наружной резьбой, сборе с обжимными кольцами и гайкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг обжимной DK-LOK DMC12M-4N-SA резьба наружная 1/4" NPT нержавеющая сталь 316/316L -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС штуцер с наружной резьбой, сборе с обжимными кольцами и гайкой- Фитинги для труб стальные, кроме литых