Характеристики

1500Х700Х2100, рабочая поверхность - керамогранит (керамическая плитка), полипропиленовая сливная раковина, патрубок для присоединения к вытяжной вентиляции диаметром 200 мм, защитный экран шкафа из закаленного стекла 6 мм, кран холодной воды с дистанционным регулятором на передней панели шкафа ЛАБ-1500 ШВ-Н, защищенный (IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 W, евророзетки, выключатель на передней панели вытяжного шкафа (электроснабжение 220 В /50 Гц/10А), автомат отключения питания, тумба с дверками и принудительной вытяжкой (фланец 100 мм) ГОСТ 16371-93