Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 5000 мм СА1000С50Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 500 мм; Диаметр обработки над суппортом - 290 мм РМЦ - 1500 мм СА500С 1500 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Головка внутришлифовальная ВШГ 12-80.400А для токарно–затыловочного станка ДН250 80х400ММ со шкивом 63х63ММ
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Станок колонный ленточнопильный двухстоечный вертикальный для порезки металлопроката СРЗ-200-04.400 2КВТ 400ММ 2ММ 90ГРАД 16-120М/МИН 4510х34х1.1ММ 1700х2200х2000ММ 520КГ
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 1158000₽
Станок сверлильный магнитный MBSE 100 1.8КВТ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 84390₽
Станок шлифовальный универсальный 3К228BМ 50-400ММ 320ММ 1176451028489ММ B ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 1500 м СА600С15Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок специальный горизонтальнорасточный фрезерно-расточной Многоцелевой фрезерно-расточной обрабатывающий центр с подвижным порталом (гентри) со шпинделем. НС471БФ4 Предназначен для комплексной высокопроизводительной обработки на операциях фрезерования,растачивания, сверления,резьбонарезания. 200ММ ПАО "Тяжстанкогидропресс"
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок металлорежущий ручной Tochline ZT-VU1 350х350х700ММ 100КГ для нанесения U и V образного надреза на образцы
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный с оперативной системой управления с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 1000 мм СА1000С10Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 1000 мм СА750С10Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 3000 мм CA600С30Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана