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    Главная / Торговый портал / Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов / Оборудование специальное шлифовальное Машинка виброционная Реноватор Энкор 260ВТ 11000-22000КОЛ/МИН насадки 3ШТ 14953702
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    Оборудование специальное шлифовальное Машинка виброционная Реноватор Энкор 260ВТ 11000-22000КОЛ/МИН насадки 3ШТ 14953702

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное Машинка виброционная Реноватор Энкор 260ВТ 11000-22000КОЛ/МИН насадки 3ШТ 14953702- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
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    Оборудование специальное шлифовальное Машинка виброционная Реноватор Энкор 260ВТ 11000-22000КОЛ/МИН насадки 3ШТ 14953702

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    Цена
    от 5940
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7900
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Код товара: 14953702 Электр. регулировка оборотов есть Количество насадок в наборе, шт 3 Тип соединения OIS Мощность (Вт) 260 Длина кабеля, м 2.5 Вес, кг 1.25 Частота колебаний, кол/мин 11000-22000 Возможность подключения к пылесосу нет Плавный пуск нет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Комплектация коробка
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7900c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      6000c НДС
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      4950
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      5940
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5940c НДС
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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