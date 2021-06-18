Светильник уличный Магистраль 110 110ВТ 176-264В 5000К 17652ЛМ 675х120х185ММ УХЛ1 черный IP67

Характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 110 Напряжение питающей сети, В 176 - 264 АС Частота питающей сети, Гц 50 Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0,97 Класс защиты от поражения электрическим током I Производитель светодиодов OSRAM Световой поток ,Лм 17652 Цветовая температура, К 5000 Индекс цветопередачи 70 Ra Пульсации светового потока не более 1% Тип кривой силы света широка Ш 150x65гр Температура эксплуатации, °C от -50 до +50 Вид климатического исполнения УХЛ1 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP67 Драйвер Mean WELL Корпус светильника Алюминиевый сплав (анодированный в черный цвет) Материал рассеивателя Мультилинза. Оптический прозрачный поликарбонат Крепление консольное труба до 55 мм Габаритные размеры светильника, ДхШхВ мм 675x120x185 Масса светильника не более, кг 7 Ресурс работы светильника, ч не менее 100 000 Заводская гарантия на светильник 5 лет