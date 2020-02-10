Гиря 200Г класс Е2 (со свидетельством о поверке)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря 200Г класс Е2 (со свидетельством о поверке)- Разновесы для весов всех типов