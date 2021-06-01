Мотобур Probur 300 3.5л.с. 8000ОБ/МИН 1.2Л шнек для льда Baracuda Combo 250x1000 мм, трубчатый удлинитель 500 мм, трубчатый удлинитель 1000 мм для шнековых буров N1, Zero, Barracuda, Lite; комплект ножей (2шт.) шнека для льда 250 мм Barracuda

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотобур Probur 300 3.5л.с. 8000ОБ/МИН 1.2Л шнек для льда Baracuda Combo 250x1000 мм, трубчатый удлинитель 500 мм, трубчатый удлинитель 1000 мм для шнековых буров N1, Zero, Barracuda, Lite; комплект ножей (2шт.) шнека для льда 250 мм Barracuda- Машины бурильные