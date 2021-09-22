Стол письменный для персонала прямой Strike STG148 металл ЛДСП 1400х800х720ММ белый премиум W1000 ST9 с лицевой панелью UFV140, с 2 громметами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала прямой Strike STG148 металл ЛДСП 1400х800х720ММ белый премиум W1000 ST9 с лицевой панелью UFV140, с 2 громметами- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений