Выполнение работ по разборке облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов Работы отделочные декоративные от 588 ₽ В корзину

Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и производству необходимых путевых ремонтных работ на подъездном пути протяженность 5КМ, 8 стрелочных переводов , 6 неохраняемых переездов, один охраняемый переезд КЗИТ, ООО Работы отделочные декоративные от 52848,48 ₽ В корзину

Выполнение работ по замене искусственной травы на террасе ресторана "Сан-Ремо" в Главном корпусе Курортного комплекса "Надежда" Работы отделочные декоративные от 473000 ₽ В корзину

Выполнение работ Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Работы отделочные декоративные от 28,62 ₽ В корзину

Выполнение работ по укладке травмобезопасного напольного покрытия резинового Работы отделочные декоративные от 495224,37 ₽ В корзину

Выполнение работ по установке уголков на клее ПВХ Работы отделочные декоративные от 55,78 ₽ В корзину

Выполнение работ по покрытию поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз Работы отделочные декоративные от 56,3 ₽ В корзину

Выполнение работ по устройству стяжек керамзитобетонных толщиной 20ММ Работы отделочные декоративные Не указана В корзину

Выполнение работ по разборке перегородок каркасных деревянных Работы отделочные декоративные Не указана В корзину

Выполнение работ по разборке подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля Работы отделочные декоративные Не указана В корзину

Выполнение работ по укладке накладного профиля с покрытием из алюминиевых сплавов шириной 60ММ Работы отделочные декоративные Не указана В корзину