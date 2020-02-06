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    Главная / Торговый портал / Мониторы, подключаемые к компьютеру / Монитор компьютерный Dell P2719HС 27ДЮЙМ 1920х1080 IPS 8ms VGA, HDMI, DisplayPort 1000:1 178°/178° 300кд/м2 черный 210-AQGC
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монитор компьютерный Dell P2719HС 27ДЮЙМ 1920х1080 IPS 8ms VGA, HDMI, DisplayPort 1000:1 178°/178° 300кд/м2 черный 210-AQGC

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монитор компьютерный Dell P2719HС 27ДЮЙМ 1920х1080 IPS 8ms VGA, HDMI, DisplayPort 1000:1 178°/178° 300кд/м2 черный 210-AQGC- Мониторы, подключаемые к компьютеру
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    Монитор компьютерный Dell P2719HС 27ДЮЙМ 1920х1080 IPS 8ms VGA, HDMI, DisplayPort 1000:1 178°/178° 300кд/м2 черный 210-AQGC

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    Цена
    от 19990
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    • ООО "СОНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44492,61
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      53391,14
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      53391,14c НДС
    • ООО "АВАЛОН"
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      Цена без НДС, руб.
      31275
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37530
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
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      37530c НДС
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25110
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30132
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      30132c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      26400c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20987
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25184,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      25184,4c НДС
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      19956
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      23947,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      23947,2c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
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      19583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23500
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      23500c НДС
    • ООО "ПЕРФЕКТ"
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      19458,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23350,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      23350,2c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      22800c НДС
    • ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
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      Цена без НДС, руб.
      18900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22680
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      18686
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22423,2
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      Минимальная партия
      1000
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      Подробнее
      22423,2c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21888
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
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      Цена без НДС, руб.
      18100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21720
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      21720c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      17150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20580
      Спецификация
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      1000
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    • НАО "НПЦ "СПС"
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      Цена без НДС, руб.
      17082,80
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20499,37
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      17082,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20499,37
      Спецификация
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      20499,37c НДС
    • БАРЫШЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
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      19990
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      0.0
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      19990
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