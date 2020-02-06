Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс универсальный малогабаритный двухрычажный ПУМ60М манометрический- Прессы гидравлические
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Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей
Характеристики
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Кемеровская область, Томская область, Иркутская область, Тюменская область, Красноярский край, Камчатский край, Хабаровский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Новосибирская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения