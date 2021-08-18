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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие / Очистка поверхности металлоконструкций щетками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Очистка поверхности металлоконструкций щетками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Очистка поверхности металлоконструкций щетками- Работы строительные специализированные прочие
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    Очистка поверхности металлоконструкций щетками

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