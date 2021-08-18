Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
Работы строительно-монтажные прочие
от 41,6₽
Окраска стен ранее окрашенных масляное улучшенное
Работы штукатурные
от 296,26₽
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Устройство покрытий полимерцементных однослойных из состава самовыравнивающегося толщиной 5ММ под последующее покрытие
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Шпаклевка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов
Работы штукатурные
от 165,74₽
Теплоизоляция трубная Супер Протект 22 4ММ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 22,89₽
Выполнение работ по заполнению вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 189,86₽
Выполнение работ по установке замка врезного
Работы отделочные декоративные
от 2950₽
Установка металлического ограждения по металлическим столбам высотой 2.2М
Работы строительно-монтажные прочие
от 10000₽
Устройство фундаментных подушек ФЛ 6.24-4 для увеличение несущей способности фундамента 600-2380-300 0.93Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
от 2687₽
Установка стоек металлических бурение ям/установка стоек
Работы строительно-монтажные прочие
от 3961,15₽
Выполнение работ по сплошному выравниванию внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей однослойное оштукатуривание толщиной 20ММ
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 1618,72₽