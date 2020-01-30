Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М- Изделия хозяйственного назначения деревянные