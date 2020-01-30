Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М- Изделия хозяйственного назначения деревянные
    1
    Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке

    Похожие товары

    Мочалка банная двусторонняя люфа 110х90ММ флоупак ООО "Ланвар Мезо" Россия
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 29
    В корзину
    Сушилка Dogrular СТАР металл/пластик 1000х1730х660ММ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 2006
    В корзину
    Карниз Orac Decor CX 150 дюрополимер 2.9х4.3х200СМ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 390
    В корзину
    Решетка для душа напольная липа 1500х600ММ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 3360
    В корзину
    Подушка для ванны непромокаемая Bacchetta ПВХ 25х34СМ белая 200Г на присосках Италия
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 1920
    В корзину
    Решетка для душа напольная дерево 900х900
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    Не указана
    В корзину
    Сушилка для белья напольная складная DOGRULAR сталь/алюминий/пластик 18Мх720ММ 604611
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 1650
    В корзину
    Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 4100
    В корзину
    Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 2400
    В корзину
    Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 1045
    В корзину
    Сушилка напольная складная Ника металл/пластик 1960х540х950ММ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    Не указана
    В корзину
    Ковш 420ММ медный
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить