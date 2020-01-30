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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий / Запчасти для миксера планетарный Вал в сборе Splined tool holder shaft поз.S20 для взбивательной машины MB 40S OKQ542 Dito Sama
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запчасти для миксера планетарный Вал в сборе Splined tool holder shaft поз.S20 для взбивательной машины MB 40S OKQ542 Dito Sama

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запчасти для миксера планетарный Вал в сборе Splined tool holder shaft поз.S20 для взбивательной машины MB 40S OKQ542 Dito Sama- Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
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    Запчасти для миксера планетарный Вал в сборе Splined tool holder shaft поз.S20 для взбивательной машины MB 40S OKQ542 Dito Sama

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