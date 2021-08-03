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    Главная / Торговый портал / Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод / Узел врезки ОСМО-600-7-ПН
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Узел врезки ОСМО-600-7-ПН

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Узел врезки ОСМО-600-7-ПН- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    2
    Узел врезки ОСМО-600-7-ПН

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ЯХОНТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ЯХОНТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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