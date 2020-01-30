Сапоги женские ПВХ черный защита от воды и влаги подкладка - трикотажное полотно способ производства - литьевой ТР ТС 017/2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги женские ПВХ черный защита от воды и влаги подкладка - трикотажное полотно способ производства - литьевой ТР ТС 017/2011- Обувь повседневная с верхом из кожи