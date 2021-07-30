Покраска кислородных баллонов в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" сушка, нанесение трафарета на баллон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Покраска кислородных баллонов в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" сушка, нанесение трафарета на баллон- Работы малярные