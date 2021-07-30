Покраска кузова коммерческих автомобилей нормо/час
Работы малярные
Не указана
Восстановление лакокрасочных покрытий
Работы малярные
от 2941,86₽
Покраска баллона ГОСТ 949-73
Работы малярные
Не указана
Покраска кузова автомобилей отечественного производства нормо/час
Работы малярные
Не указана
Покраска баллона ГОСТ 15860-84
Работы малярные
Не указана
Покраска кузова автомобилей импортного производства нормо/час
Работы малярные
Не указана
Покраска деревянных конструкций огнезащитная краска ст.Каневская, ул.Чипигинская 144
Работы малярные
от 53,18₽
Покраска террасы бар "Пинай"
Работы малярные
от 101144₽
Покраска кислородных баллонов в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" сушка, нанесение трафарета на баллон
Работы малярные
Не указана