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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов / Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - техническое обслуживание корректора объема газа (замена литиевой батареи)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - техническое обслуживание корректора объема газа (замена литиевой батареи)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - техническое обслуживание корректора объема газа (замена литиевой батареи)- Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
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    Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - техническое обслуживание корректора объема газа (замена литиевой батареи)

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