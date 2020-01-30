Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 2 за первый шлейф Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 1094,14 ₽ В корзину

Техническое обслуживание систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) диспетчеризация и ППР (планово-предупредительный ремонт) Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 108000 ₽ В корзину

Ремонт кабельной линии №1 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки от 105433,35 ₽ В корзину

Ремонт кабельной линии, импульсных линий с проверкой герметичности импульсных линий УИРГ Ставропольский край Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-50W IP67 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 95,82 ₽ В корзину

Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-40/10 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание АПС и СО объекта ОАО ННГП 1МЕС Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 8000 ₽ В корзину

Техническое обслуживание системы контроля доступа, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 17430 ₽ В корзину

Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 964,9 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 53,93 ₽ В корзину