Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 2 за первый шлейф
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 1094,14₽
Техническое обслуживание систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) диспетчеризация и ППР (планово-предупредительный ремонт)
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 108000₽
Ремонт кабельной линии №1
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 105433,35₽
Ремонт кабельной линии, импульсных линий с проверкой герметичности импульсных линий УИРГ Ставропольский край
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-50W IP67
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 95,82₽
Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-40/10
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание АПС и СО объекта ОАО ННГП 1МЕС
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 8000₽
Техническое обслуживание системы контроля доступа, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 17430₽
Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 964,9₽
Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 53,93₽
Техническое обслуживание световых приборов светодиодных заливных полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана