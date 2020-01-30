Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети - ремонт предохранительного клапана PSV-351 (1914-00HC-1-CC-MS-31-RJ-GS-HP)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети - ремонт предохранительного клапана PSV-351 (1914-00HC-1-CC-MS-31-RJ-GS-HP)- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем