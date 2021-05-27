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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки / Техническое обслуживание световых приборов ламповых полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Техническое обслуживание световых приборов ламповых полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание световых приборов ламповых полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов- Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
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    Техническое обслуживание световых приборов ламповых полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов

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