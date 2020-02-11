Корзина пластиковая Luxstahl КТ3052 прямоугольная для хлеба 180х120х55ММ полипропилен коричневая

Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Tork прямоугольная для мусора 50Л;ДМ3 389х629ММ пластик белый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) с кольцом для фиксации арт. 1126225
Изделия корзиночные и плетеные
от 2243,81₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ средних размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
Изделия корзиночные и плетеные
от 647,88₽
Корзина пластиковая плетеная для фруктов и выпечки 310х105ММ полиротанг коричневая Anton Kesper 04080491
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
Изделия корзиночные и плетеные
от 174₽
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) С919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
от 79,25₽