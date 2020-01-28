Металлорукав МР015.1Г78 32х45х1000 (Н8ДО.449.032-232-45-1.0) ТУ 3100-001-93545637-2006
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Металлорукав 12Х18Н10Т МР015.1Ф01 100х8х8000 концевая: фланец Гост 12820. Ру10, с обеих концов)
Мосты и секции мостов из черных металлов
от 60586,03₽
Металлорукав 12Х18Н10Т МР015.1Б32/Ф01 100х8х8000 концевая: комплект БРС БМ32(тип D+БА32типА /фланец Гост 12820 Ру10)
Мосты и секции мостов из черных металлов
от 68019,02₽
Металлорукав Н8ДО.449.033-2-20-45-1,0 20ММ Ру45 1.0М МР015.1Г76
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Конструкция алюминиевая Мост пешеходный перегрузочный GKA1207 Комплектация: противоскользящая поверхность, пологий край без ступенек, боковые страховочные крепления для ног, съемные поручни 1М, 4 отверстия для фиксации моста к грунту
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Металлорукав 4655А-2-50-40-0,6 50ММ Ру40 0.60М МР015.1А02
Мосты и секции мостов из черных металлов
от 1590₽
Металлорукав Е54008190-01
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Металлорукав под приварку РНВД331.12.00.ПК 20ММ 0.25М
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Металлорукав под приварку РНВД331.12.00.ПК 32ММ 0.26М
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Конструкция алюминиевая мачта Н701 5000ММ для выставочной конструкции, с устройствами для подъема флага, секции 1.5М
Мосты и секции мостов из черных металлов
от 16189,8₽
Металлорукав высокого давления ВЗМ ВЗМ МР015.1Ф12.1К 40ММ 40БАР 5М ТУ 3100-001-93545637-2006
Мосты и секции мостов из черных металлов
Не указана
Металлорукав РФ011ОП1.ФБ2-Ш1.65.10.0 65ММ PN25 10М 08Х18Н10Т окончание 1 - фланец свободный 65-25-03-1-В-12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015, окончание 2 - штуцер с наружной резьбой G 3'', 08Х18Н10Т в комплекте с ответным БРС Камлок 3'' тип D, AISI 304 ООО "РОСФЛЕКС"
Мосты и секции мостов из черных металлов
от 76126,42₽